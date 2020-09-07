شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب عبدالحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش من لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة الزمالك التي اقيمت بالامس على ستاد القاهرة والتي خسرها الفريق بهدف مقابل لاشئ في اطار مباريات الجولة الـ25 لبطولة الدورى الممتاز والتركيز في مواجهه الجونة المقبلة المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في الجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية.

ومن المنتظر أن وتخوض العناصر الأساسية التي شاركت في مباراة الزمالك تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.