شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب عبدالحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش من لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة الزمالك التي اقيمت بالامس على ستاد القاهرة والتي خسرها الفريق بهدف مقابل لاشئ في اطار مباريات الجولة الـ25 لبطولة الدورى الممتاز والتركيز في مواجهه الجونة المقبلة المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في الجولة السادسة والعشرين للمسابقة المحلية.
ومن المنتظر أن وتخوض العناصر الأساسية التي شاركت في مباراة الزمالك تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
99,863
-
تعافي
78,108
-
وفيات
5,530
كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.