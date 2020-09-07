شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على تأجيل عودة أزارو من المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق رينيه فايلر، المدير الفنى للاهلى على طلب وليد أزارو تأجيل عودتة إلى الأول من أكتوبر المقبل لانهاء بعض الأمور الخاصة في المغرب خاصة أنه غير مرتبط بأي مباريات رسمية مع الأهلي خلال الفترة المقبلة وسيتم تجهيزه للموسم الجديد، وتم التشديد على اللاعب بالالتزام بالبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني له للحفاظ على ليقاته البدنية لحين عودتة للفريق والمشاركة في التدريبات الجماعية.

في شأن أخر، وضع رينيه فايلر، برنامج تدريبي مكثف للاعبين إستعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقررة الجمعة المقبل في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، ويتضمن البرنامج التركيز على الجمل الفنية والتسديد على المرمى بجانب تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين مؤخرا لتجنب تكرارها.