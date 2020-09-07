شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يقرر استبعاد عمار حمدي من مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبدالحميد بسيونى، استبعاد لاعبه عمار حمدى، لاعب الفريق، من مواجهة الزمالك بهدف تجهيز اللاعب للمباريات المقبلة، حيث غاب عمار حمدى عن مواجهة الإنتاج الحربى وأسوان بعد إصابته في لقاء سموحة بكدمة في الشظية، ورغم عودة اللاعب للتدريبات بشكل طبيعى، إلا أن بسيونى يرغب في منحه فرصة كافية للتعافى وتجهيزه للمباريات المقبلة.
وكان الفريق قد خسر المبارة الماضية أمام الزمالك بهدف مقابل لاشيء والتي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة الدولى بهدف سجله يوسف أوباما في الشوط الثانى من عمر المباراة.
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