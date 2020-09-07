شكرا لقرائتكم خبر عن بادجي يقود هجوم الأهلي في التشكيل المتوقع لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على تشكيل فريقه الذي يواجه حرس الحدود مساء اليوم، الإثنين، على ملعب المكس، من مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدورى العام، ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة، يتواجد محمد الشناوى في مركز حراسة المرمى وأمامه رباعى الدفاع على معلول بعد عودته من الإيقاف، أيمن أشرف، رامى ربيعة ومحمد هانى وفى الوسط أليو ديانج، حمدى فتحى، محمد مجدى «قفشة»، أحمد الشيخ وفى الهجوم مروان محسن وأليو بادجى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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