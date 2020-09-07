شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تدرس أحالة ملف اختفاء كؤوس أفريقيا الى النيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في اختفاء كؤوس المنتخب الوطنى لكرة القدم، بإحالة الملف إلى النيابة الإدارية، في ظل تخبط المسؤولين في الإدارة المالية وإدارة المخازن باتحاد الكرة وعدم تقديم المستندات التي توضح حقيقة اختفاء كأس أمم إفريقيا.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة تواجدت أمس على مدار 6 ساعات كاملة في مقر الجبلاية وأثبت مسؤول المخازن أنه إبان حريق الاتحاد في 2013 تم عمل جرد وثبت وجود أربع كؤوس وأن كأسا واحدة هي ما فقدت في الحريق.

وأشار مسؤول المخازن إلى أنه بعمل جرد حاليا ثبت وجود 3 كؤوس فقط واختفاء الكأس الرابعة، وطالبت اللجنة بالاطلاع على صور محاضر مجلس إدارة الاتحاد، المثبت بها الواقعة فرد مسؤول الجبلاية بأنها فقدت في الحريق وهو ما رفضت اللجنة الوزارية الاعتراف به خاصة أنه ثبت عدم احتراق محاضر مجلس الإدارة.