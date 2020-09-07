شكرا لقرائتكم خبر عن عرض جديد من السيتي لضم صخرة دفاع نابولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت «شبكة سكاي سبورت» أن نادي مانشستر سيتي يتسعد لتقديم عرض لنادي نابولي من أجل الحصول على خدمات المدافع السنغالي، كاليدو كوليبالي، ليكون ضم صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأكدت الشبكة الإنجليزية، أن السيتي أتم اتفاقه مع ممثلي اللاعب وتم الاتفاق معهم على كل الشروط، والبنود الشخصية في العقد المنتظر بينه وبين النادي، ولكن يتبقى الاتفاق بين نابولي ومانشستر سيتي بشكل رسمي.

وأوضحت «سكاي سبورت» أن كوليبالي وافق بالفعل على الإنتقال للسيتي واللعب تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

وأشارت أن جوارديولا مصمم على ضم كوليبالي لصفوف الفريق، مشيرة أن الصفقة لن تقل قيمتها عن 75 مليون يورو.