شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: لم أخدع طنطا وتوليت تدريب سموحة بعد رحيلي عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة على سعادته بتولي تدريب الفريق السكندري خلال الفترة المقبلة بعدما تولى مهمة القيادة الفنية خلفًا لحمادة صدقي الذي رحل بعد تعادل سموحة الأخير امام اسوان بثلاثة اهداف لكل فريق.

واكد سامي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: انه لم يخدع مسؤولي طنطا لافتاً إلى انه وافق على قيادة سموحة بعد ساعات من رحيلة عن الفريق الطنطاوي والذي يكن لهم كل تقدير واحترام على الفترة القصيرة التي قضاها داخل صفوف النادي تعادل خلالها مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ثم خسر امام الانتاج الحربي بثلاثية نظيفة.

وعن قيادته لسموحة اوضح ان الفريق يمتلك عناصر متميزة في جميع الخطوط ولديهم القدرة على الوصول لطموحات مجلس الادارة بالتواجد في المربع الذهبي ومن ثم المشاركة في البطولة الأفريقية.