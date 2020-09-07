شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يعلن ضم «ويلسون» قادماً من بورنموث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن ضم كالوم ويلسون قادماً من فريق بورنموث، ليكون ضم الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأعلن نيوكاسل عن الصفقه من خلال بيان أصدره النادي وأكد من خلاله الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، حيث وقع على عقد لعام 2024، ولكن لم يعلن النادي عن قيمة الصفقه في بيانه.

من جانبها أعلنت «شبكة سكاي سبورت»الإنجليزية، أن قيمة صفقة انتقال "ويلسون" لنيوكاسل بلغت 20 مليون إسترليني.

وقال ستيف بروس، المدير الفني لنيوكاسل، إنه معجب باللاعب وسعيد بضمه للفريق، خاصة وأنه قدم أداء رائعاً مع فريق بورنموث، مؤكداً أنه كانت هناك منافسة مع العديد من الأندية للحصول على خدمات اللاعب.