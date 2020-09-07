- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استبعاد فودين وغرينوود من المنتخب الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
استبعد فيل فودين وماسون غرينوود، نجما مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، من معسكر المنتخب الإنكليزي المشارك في بطولة دوري الامم الاوروبية، بسبب خرقهما قواعد التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا.
ولم يتدرب الثنائي مع "الأسود الثلاثة"، اليوم بعدما انتشر مقطع فيديو يكشف عن دعوة اللاعبين لفتاتين، إلى فندق إقامة الفريق بآيسلندا.
وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن فودين وغرينوود لن يسافرا مع المنتخب لملاقاة الدنمارك، غدا.
وفازت إنكلترا على آيسلندا (1-0)، في افتتاح مشوارها بدوري الأمم الأوروبية، وشارك فودين أساسيا، بينما دخل غرينوود بديلا في الشوط الثاني.
ووفقا للصحيفة، فقد تم منع اللاعبين من مقابلة أي من زملائهما أو أعضاء الوفد، ضمن تعليمات الأمن والسلامة الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع أن يعلن مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت، استبعاد الثنائي رسميا خلال مؤتمر صحفي.
كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد فودين وغرينوود من المنتخب الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.