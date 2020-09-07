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استبعاد فودين وغرينوود من المنتخب الانجليزي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

استبعد فيل ​فودين​ وماسون ​غرينوود​، نجما مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، من معسكر المنتخب الإنكليزي المشارك في بطولة ​دوري الامم الاوروبية​، بسبب خرقهما قواعد التباعد الاجتماعي بسبب فيروس ​​.

ولم يتدرب الثنائي مع "الأسود الثلاثة"، اليوم بعدما انتشر مقطع فيديو يكشف عن دعوة اللاعبين لفتاتين، إلى فندق إقامة الفريق بآيسلندا.

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وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن فودين وغرينوود لن يسافرا مع المنتخب لملاقاة الدنمارك، غدا.

وفازت إنكلترا على آيسلندا (1-0)، في افتتاح مشوارها بدوري الأمم الأوروبية، وشارك فودين أساسيا، بينما دخل غرينوود بديلا في الشوط الثاني.

ووفقا للصحيفة، فقد تم منع اللاعبين من مقابلة أي من زملائهما أو أعضاء الوفد، ضمن تعليمات الأمن والسلامة الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يعلن مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت، استبعاد الثنائي رسميا خلال مؤتمر صحفي.  

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