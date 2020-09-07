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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريزمان لا يفكر في الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
كشفت تقارير صحف إسبانية، أن الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة الإسباني، لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الحالي.
وانتقل غريزمان إلى برشلونة الصيف الماضي من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.
ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن غريزمان يرفض جميع العروض ويرغب في الاستمرار مع برشلونة لإثبات نفسه، وتعويض ما حدث الموسم الماضي.
وكان كومان مدرب النادي الكتالوني الجديد قد اتصل بغريزمان مؤكداً له انه سيكون احد العناصر الهامة في الفريق الموسم المقبل.
يذكر ان لويس سواريز مهاجم الفريق قد اقترب من الرحيل عن البلوغرانا في ظل ارتباطه بالانتقال الى يوفنتوس الايطالي.
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