انتر ميلان يتضامن مع أزمة فيضان السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020 نشر نادي ​الانتر​ الايطالي تغريدة عبر حسابه الرسمي باللغة العربية في وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، أعرب فيها عن تضامنه مع الشعب ​السودان​ي، بعد الفياضات والسيول التي إجتاحت العاصمة الخرطوم يوم الاثنين وأدت إلى سقوط أكثر من 100 ضحيّة بين المواطنين.

وقال النادي الايطالي في تغريدته: "قلوبنا مع الجميع في السوادن ممن تضرروا من الفيضانات والسيول. كما يقدم نادي إنتر التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا السلامة للمصابين وجموع الشعب السوداني". Advertisements على صعيد آخر، أجرى لاعبو الانتر يوم الاثنين فحوصات فيروس كورونا قبل بدء التمارين إستعدادا للموسم المقبل.

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