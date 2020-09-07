بوسبيسيل: دي مينور يمتلك سلاح خطير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

تمكن لاعب ​التنس​ الكندي فاسيك بوسبسيل باطاحة بمصنف آخر فبعد هزيمته لراونيتش الدور الماضي، هزم المصنف الثامن في البطولة الاسباني ​​باوتيستا​ اغوت​ بثلاثة مجموعات مقابل اثنتين وبواقع 5 - 7 و6 - 4 و6 - 2 و3 - 6 و2 - 6 في وقت تخطى الثلاث ساعات وذلك خلال فعاليات الدور الثالث ضمن منافسات ​بطولة ​اميركا المفتوحة​ لكرة المضرب​ احدى ابرز بطولات الغراند سلام الاربعة الكبرى.



وقال ​بوسبيسيل​ عن خصمه المقبل ​دي مينور​:" إنه أحد أكثر الرجال لياقة في الجولة، يبدو أنه يستطيع الركض طوال اليوم، أيقظه في الثامنة صباحا ومن المحتمل أنه سيركض حتى الساعة الثامنة ليلاً دون أن يتعب، هذا سلاح ضخم يمتلكه ".

ومن جهته قال باوتيستا أغوت بعد الخسارة امام بوسبيسيل:" لقد قدمت كل ما لدي في الملعب و لكن الأمور لم تسر على ما يرام، ولم يكن من الممكن إعطاء نتيجة افضل، هذه هي التنس، إنه لاعب يملك اسلوب غير مريح، لقد كان محظوظاً و تمكن من الفوز".