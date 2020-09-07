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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورفي: مانشستر سيتي يحتاج إلى ميسي لإيقاف ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
أشار اللاعب السابق داني مورفي إلى أن فريق مانشستر سيتي يحتاج إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليتمكن من إيقاف ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال مورفي: "أعتقد أن يورغن كلوب أو بيب غوارديولا سيكونان الأبطال مرة أخرى في شهر أيار، لكنني أعتقد أن تعثّر انتقال ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي يرجح فوز ليفربول".
وأضاف: "كما هو الحال، تشير الأدلة إلى ليفربول. كل شيء عن الفريق يعمل، الجميع يفهم وظائفهم من المدافعين إلى الأمام. لكي يوقفهم السيتي، عليهم التوقيع مع ميسي، لكن هذا يبدو غير مرجح بعد بيان الأرجنتيني".
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