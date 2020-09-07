فينيسيوس: نيمار قدوتي في التعامل مع النقّاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

أشار ​فينيسيوس​ جونيور، نجم ​ريال مدريد​، إلى أن لاعب باريس سان جيرمان ​نيمار​ هو "مصدر إلهامه" عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع النقاد.



وقال فينيسيوس: "بعض الناس لا يحبون نيمار. لا أحب التفكير في اللحظات السيئة في مسيرتي. بالتأكيد، آمل أن أكون قادرًا على جعل جميع البرازيليين مثلي يومًا ما. آمل أن ألعب للمنتخب الوطني مرة أخرى".

وأضاف: "العديد من قدواتهم هناك. نيمار هو مصدر إلهامي. كنت أعمل حتى يتم استدعائي للمنتخب وآمل أن أجعل مشجعينا سعداء. أريد أن ألعب في بطولة كأس العالم المقبلة".