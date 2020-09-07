شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة محرز ولابورت بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020 أعلن مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، أن نتيجة فحص كوفيد 19 الخاصة بالجناح الجزائري رياض محرز، والمدافع إيمريك لابورت، ظهرت إيجابية. قال السيتي في بيان: "لا يشعران بأعراض وعزلا نفسيهما مع إتباع بروتوكولات الدوري الممتاز والحكومة البريطانية". وأضاف: "الجميع في السيتي يتمنون لرياض وإيمريك التعافي السريع قبل العودة للتدريبات، وبدء الموسم الجديد". وينطلق موسم الدوري 2020-2021، 21 سبتمبر (أيلول) الجاري. ويستهل فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي فشل في الدفاع عن لقبه الموسم الماضي بعد إنهاء الموسم بفارق 18 نقطة خلف البطل ليفربول، الموسم الجديد بزيارة ولفرهامبتون واندرارز.





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