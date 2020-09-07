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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخب ألمانيا يسافر مسافة 260 كلم بالطائرة! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
برر الاتحاد الألماني لكرة القدم رحلة المنتخب على متن طائرة لمسافة 260 كلم فقط، للمشاركة في مباراة أمام سويسرا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بأسباب تتعلق بالنظافة والسلامة وعدم إرهاق اللاعبين. وأثارت المباراة بين ألمانيا وسويسرا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بعض الضجة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قرار الاتحاد الألماني تنظيم الرحلة على متن طائرة، رغم قرب المسافة بين شتوتغارت (جنوبي ألمانيا) وبازل (سويسرا). وقالت مصادر من الاتحاد إن إجراء الرحلة على متن حافلة كان سيصبح صعباً بدنياً بالنسبة اللاعبين، الذين ما كانوا ليجدوا الوقت لاستعادة نشاطهم عقب الجلوس ساعتين أو ثلاث ساعات في حافلة. وأوضحت أنه لم يتم تنظيمها في قطار أيضاً لأسباب تتعلق بالنظافة والصحة، في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ولهذا تقرر تنظيم الرحلة على متن طائرة مساء السبت، من أجل المباراة التي أقيمت الأحد.
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