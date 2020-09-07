ساوثغيت يستبعد فودن وغرينوود من تشكيلة إنجلترا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

أعلن مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت اليوم الإثنين، استبعاد لاعب وسط مانشستر سيتي فيل فودن ومهاجم مانشستر يونايتد مايسون غرينوود عن التشكيلة بسبب خرقهما قوانين البروتوكول الصحي للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وكشف ساوثغيت أن فودن وغرينوود لن يسافر من آيسلندا إلى الدنمارك لمواجهة الأخيرة، الثلاثاء، في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. وعلى الرغم من رفض ساوثغيت التعليق على طبيعة خرق بروتوكول فيروس "كوفيد-19"، أكدت تقارير إعلامية واسعة النطاق إن الثنائي الإنجليزي التقيا بفتاتين محليتين خلال فترة وجودهما في آيسلندا حيث تغلب منتخب "الأسود الثلاثة" على البلد المضيف 1-0 الخميس، في الجولة الأولى من النسخة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، حيث خاض كل من فودن (20 عاماً) وغرينوود (18 عاماً) مباراته الدولية الأولى. وقال ساوثغيت للصحافيين: "للأسف هذا الصباح تم لفت انتباهي أن الصبيين قد انتهكا إرشادات كوفيد فيما يتعلق بفقاعتنا الآمنة". وأضاف: "كان علينا أن نقرر أنهما لا يستطيعان التفاعل مع بقية الفريق ولن يكونا قادرين على التدريب، نظراً للإجراءات التي يتعين علينا اتباعها الآن، سيتعين عليهما العودة إلى إنجلترا بشكل منفصل".

