شكرا لقرائتكم حازم إمام مهدد بالغياب عن الزمالك أمام سموحة للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مقرب من حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، إنه قد لا يلحق مواجهة الفريق الأبيض مع سموحة المقبلة، بعد الخضوع لفحص طبى، حيث مازال اللاعب يحتاج إلى خمسة أيام من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية.

ويعانى كابتن الزمالك من إصابة فى العضلة الأمامية ويرغب فى استكمال برنامجه العلاجى بالكامل وسيكون جاهز بعدها للمشاركة فى المباريات.

وتغيب حازم إمام عن الزمالك فى المباريات الأخيرة لمعاناته من إصابة فى العضلة الأمامية حيث خضع اللاعب لبرنامج تأهيلى من أجل التعافى من الإصابة التى لحقت به، ويرغب جهاز الزمالك فى لحاق حازم إمام بلقاء سموحة المقبل، خاصة فى ظل غياب أحمد عيد ظهير الفريق الصاعد للإيقاف، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه بالأمس، أمام طلائع الجيش ولكن جاء آخر فحص طبى لحازم إمام ليؤكد حول وجود شكوك فى لحاقه بالمباراة المقبلة أمام سموحة.

ونجح الزمالك فى الفوز على طلائع الجيش، بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.