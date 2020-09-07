شكرا لقرائتكم منافس منتخب اليد.. مدرب السويد: مواجهة مصر فى القاهرة أمر صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى جلين سولبيرج مدرب منتخب السويد لكرة اليد أن فريقه يجب أن يكون الأفضل فى مجموعته فى النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، حيث يتواجد منتخب السويد المتوج بالبطولة 4 مرات من قبل فى المجموعة السابعة، مع منتخب مصر المستضيف ومنتخب التشيك وممثل أمريكا الجنوبية الذى يتحدد لاحقا.

وقال النرويجى "سولبيرج" للموقع الرسمى لـ مصر 2021: "مواجهة مصر فى القاهرة أمر صعب، لكن اختيارهم أن يلعبوا ضدنا أمر يحفزنا "، مشيرًا إلى أن "الأمر يعتمد على موقف حضور الجمهور اللعب فى صالة مليئة بالجمهور فى القاهرة بالتأكيد تجربة رائعة".

وأكمل المدرب "منتخب التشيك أيضا لديه لاعبين مثيرين للاهتمام، وحصل على المركز السادس فى بطولة الأمم الأوروبية عام 2018"، قائلًا "كل مجموعة بها فريقين أو ثلاثة جيدين للغاية، لكننى أظن أن فريقنا يجب أن يكون الأفضل فى المجموعة".

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أما جيم جوتفريدسون قائد منتخب السويد لكرة اليد فقال: "أحب لعب البطولات المجموعة، وأستهدف أن أمثل منتخب السويد فى مصر والمشاركة فى هذا المحفل الكبير".

وأكمل "اللعب ضد مصر على أرضها تجربة رائعة، وأظن أن صدارة المجموعة ستكون بيننا وبين منتخب مصر".