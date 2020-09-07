شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يتقدم على الاتحاد بهدف عمرو مرعى في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين مصر للمقاصة والاتحاد السكندرى، بتقدم الفريق الفيومى بهدف دون رد، سجله عمرو مرعى مهاجم الفريق، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدورى الممتاز.

بدأ الاتحاد السكندرى فى المباراة بتشكيل مكون من: "محمود الزنفلى فى حراسة المرمى، مروان النجار ومحمود رزق وعمر الميدانى وسيد سالم فى خط الدفاع، نور السيد ومروان عطية وكريم الديب وعبد الغنى محمد وأحمد راشد فى خط الوسط، رزاق سيسيه فى خط الهجوم".

بينما بدأ المقاصة اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمود حمدى فى حراسة المرمى، عصام صبحى وأحمد مودى ومحمد دبش وأحمد محسن فى خط الدفاع، خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافى ومحمد إبراهيم فى خط الوسط، شميلس بيكلى وعمرو مرعى فى خط الهجوم".

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تبادل الفريقان، الهجمات خلال الشوط الأول ولكن نجح المقاصة فى خطف هدفه الأول من خطأ مشترك لعمر الميدانى مدافع زعيم الثغر مع حارس مرمى الفريق محمود الزنفلى حيث مرر الميدانى الكرة برأسه للحارس لحظه خروجه من مرماه فمرت الكرة من فوق الحارس، أستغل عمرو مرعى الخطأ ثم سدد الكرة فى المرمى الخالى بسهولة.

وفى الدقيقة 35، مرر مروان النجار تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها أحمد راشد برأسية قوية من الوضع طائراً ولكن أرتدت الكرة من القائم الأيسر ثم شتتها دفاع المقاصة لينجح الفريق الفيومى فى الحفاظ على تقدمه خلال هذا الشوط.