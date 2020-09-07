شكرا لقرائتكم حرس الحدود ضد الأهلي .. أحمد الغندور "وش السعد" على أبناء التتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرس الحدود ضد الأهلي



يلتقى فريق الأهلى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، مع نظيره حرس الحدود بالجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى، وقد أسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى أحمد الغندور، حكما للساحة ويعاونه هانى عبد الفتاح، وشريف عبد الله مساعدان، وأحمد صالح حكم رابع، وبينما حسام عزب فيديو، ومحمود وفا مساعد فيديو .

تأتى مباراة اليوم لتكون اللقاء التاسع الذى يديره الغندور للفريق الأحمر، وتٌعد صافرة الغندور "وش السعد" على الأهلاوية، حيث سبق وأدار 8 مباريات للأهلى، حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى واحدة .



حرس الحدود ضد الأهلي



فاز الأهلى على منافسيه مع صافرة الغندور، أمام كل من حرس الحدود 4/0، وطنطا 1/0، والداخلية 2/1، والمصرى 2/0 والجيش 2/0، ودجلة 2/1، بينما تعادل فى لقاء الجيش موسم 2016، وفاز على سموحة 1/0 .

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أخر مباراة أدارها أحمد الغندور للأهلى كانت أمام سموحة بالجولة الأولى من بطولة الدورى، والتى أقيمت سبتمبر الماضى، وانتهت بفوز الأهلى بهدف أحرزه رمضان صبحى .

ويتربّع الأهلى على قمة الدورى برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادى عشر بـ26 نقطة، وحقق المارد الأحمر ثلاثة إنتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصرى ووادى دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف فى الجولة الـ21، فيما تعادل الحرس فى آخر أربع مباريات خاضها ببطولة الدورى، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهى هدف لهدف أمام، نادى مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندرى فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الاسماعيلى وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.