شكرا لقرائتكم كارتيرون يضع برنامجا لتجهيز إمام عاشور لمباريات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتجهيز إمام عاشور، لاعب وسط الأبيض، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية، وذلك بعد نهاية إيقافه وفقًا للعقوبة التى وقعت عليه على خلفية أحداث مباراة القمة فى السوبر المصرى أمام الأهلى، والتى أقيمت فى الإمارات، فبراير الماضى، وشهدت تتويج الأبيض باللقب بعدما فاز بالمباراة بركلات الجزاء الترجيحية، إلا أن عقب انتهاء اللقاء شهد مشادات بين لاعبى الفريقين ليتعرض إمام عاشور لعقوبة الإيقاف والتى انتهت بشكل رسمى لذا سيتم إعداده للتواجد فى اللقاء المقبل للفريق أمام سموحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، لذا يسعى الجهاز الفنى للأبيض، لتجهيز إمام عاشور جيدًا تمهيدًا للدفع به فى مباريات الدورى الممتاز، بداية من لقاء سموحة المرتقب.

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ونجح الزمالك فى الفوز على طلائع الجيش، بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.