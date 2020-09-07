شكرا لقرائتكم شريف إكرامى: لم أكن أتمنى أن يؤكد صحة كلامى أطراف أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق، على تصريحات نادر شوقى وكيل اللاعبين بشأن دوره فى انتقال رمضان صبحى لاعب الأهلى السابق لصفوف بيراميدز بعد انتهاء الإعارة.

وكتب شريف إكرامى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لم أكن أتمنى أن يؤكد صحة كلامى أطراف أخرى، وتوقعت أن يكون رصيد مصداقيتى لدى الجماهير كافيا".

وأكد شريف إكرامى فى وقت سابق أنه لم يكن يعلم بوجود عرض من بيراميدز لضم رمضان صبحى زوج شقيقته، مشددا على أنه لم يكن له أى دور فى اقناع اللاعب بالرحيل عن الأهلى وارتداء قميص بيراميدز.

وكان نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى السابق، قال أنه كان أول الأشخاص الذين أخبروا شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق بعرض بيراميدز لضم رمضان صبحى صانع ألعاب هدرسفيلد الإنجليزى. وقال شوقى فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، "تفاصيل العلاقة بينى وبين رمضان صبحى أمر خاص لا يحق لأحد سؤالى عنها، ولن أتحدث فيها، وفسخنا عقد الوكالة لاختلاف التوجه، وانتقاله إلى بيراميدز لا يحتاج وكيل أعمال، كنت وكيله قبل ذلك لمحاولة إيجاد عرض احترافى ولكنه الآن قرر البقاء فى مصر.

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وأضاف شوقى، "البعض قال إننى أريد إبقاءه فى الأهلى بالعافية، ولكن هذا لم يحدث، وليس معنى انتهاء التعاقد أن أخرج أتحدث عنه بسوء، ما أعلمه جيداً أننى كنت من أول الناس الذين كلموا شريف إكرامى وأخبرته عن أمر انتقال رمضان إلى بيراميدز، ورد فعله أكد أنه فوجئ بأنه لم يكن يعلم أى شىء عن الأمر، ولا أعرف ما حدث خلف الكواليس".

واختتم نادر شوقى تصريحاته قائلا، "علاقتى بأحمد فتحى عادية لا يوجد هناك أمر نتحدث فيه، وفسخ الوكالة أمر طبيعى مثل انتهاء علاقة اللاعب بناديه، ولا أعتقد أننى أو رمضان وفتحى سنعمل مع بعض مجدداً، والرغبة موجودة من الطرفين بعدم العمل مع بعضنا البعض من جديد، لا أحب أن أكون موجود فى مكان ولا يكون لى دور.