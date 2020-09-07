شكرا لقرائتكم مصر تستضيف بطولتى العالم لناشئى الاسكواش 2021 ومنتخبات السيدات 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، استضافة مصر لبطولتى العالم، لمنتخبات سيدت الاسكواش 2022، وبطولة العالم للناشئين 2021 والتى كان من المقرر إقامتها فى أستراليا فى العام الجارى، إلا أن ظروف انتشار وباء كورونا حالت دون ذلك ليتم تأجيلها إلى العام المقبل على أن تقام فى مصر لأول مرة.

وقال جاك فونتين، رئيس WSF : "بعد عام صعب للاسكواش وجميع الألعاب الرياضية فى العام الجارى، يسعدنا أن نعلن أن مصر ستستضيف بطولة العالم للناشئين فى عام 2021 وبطولة العالم للفرق النسائية فى عام 2022" .

واصل: "نأمل أن تسمح البطولة لأفضل لاعبى الاسكواش بإظهار مواهبهم فى بلد يقود حاليًا رياضة الاسكواش، على الساحة العالمية، وأثق للغاية بأن هذه البطولة العالمية ستحظى بأفضل فرصة لتسليط الضوء عليها فى مصر".

من جانبه، قال عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش: "يسعدنا أن نكون قادرين على استضافة بطولة العالم للناشئين WSF 2021 المرموقة وبطولة العالم للسيدات فى عام 2022.

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أضاف: مصر لديها خبرات فى استضافة أكبر البطولات وأكثرها شهرة فى الاسكواش، ونحن نتطلع مرة أخرى إلى إظهار قدرتنا والتزامنا تجاه هذه الرياضة فى الظروف الحالية، ونرحب بأفضل لاعبى العالم فى بلدنا".

وفى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهى "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية فى الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسؤلين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعى، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيرى حتى تتحسن الأوضاع.