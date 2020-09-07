قبيل الإعلان الرسمي.. «بند مثير» في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

يُعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، عن ضم اللاعب رمضان صبحي بشكل رسمي، قادماً من نادي هدرسفيلد الإنجليزي، في صفقة قياسية ليكون هو أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

وسيلعب رمضان صبحي في صفوف بيراميدز لمدة 5 سنوات، بدءاً من الموسم المقبل، بعدما أنهى النادي السماوي إجراءات شراءه من ناديه الإنجليزي، ورفض اللاعب الاستمرار في الأهلي.

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وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن رمضان صبحي أصر على وضع بند "مثير" في عقده مع بيراميدز.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب هذا البند، سيحصل رمضان صبحي على أعلى راتب في فريق بيراميدز، حتى في حالة التعاقد مع صفقات جديدة، على غرار ما فعله عبد الله السعيد والذي تم رفع قيمة عقده بعد انتقال رمضان صبحي لبيراميدز.

وسيعقد نادي بيراميدز مؤتمراً صحفياً للإعلان عن التعاقد رسميًا مع رمضان صبحي، مساء اليوم الاثنين، بقاعة استاد الدفاع الجوي، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل وكواليس الصفقة التي أثارت الجدل في الشارع الرياضي المصري.