شوبير يكشف عن مخطط جديد لمحاصرة محمود كهربا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن وجود مخطط لمحاصرة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم"، إنه يوجد مخطط لمحاصرة كهربا بالأزمات، مشيراً إلى الفيديوهات الأخيرة التي انتشرت مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد شوبير أن كهربا مستهدف من خلال ظهور فيديوهات قديمة له وتصديرها للمشهد بعد واقعة خناقته مع حارس الفريق محمد الشناوي.

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وأكد الإعلامي أنه لا يوجد تحقيق من جانب إدارة الأهلي مع كهربا، لافتاً إلى أنه يرى أن الإدارة ستكتفي بالعقوبة المؤلمة التي وقعت ضده، وتنتظر منه الانضباط في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن كهربا لن يلعب مباراة الإسماعيلي، على الرغم من ظهوره بشكل جيد في تدريبات الفريق الأول بالأهلي.

كما تحدث شوبير عن موقف صالح جمعة ومشاركته مع الأهلي خلال مباريات الفريق المقبلة.

وقال حارس مرمى الأهلي السابق إن مشكلة صالح جمعة تتمثل فقط في زيادة وزنه 6 كيلو جرامات، ولذلك لا يشارك اللاعب في المباريات.