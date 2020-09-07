فيروس كورونا: إصابة رياض محرز وإمريك لابورت بكوفيد 19

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Getty Images لن يتدرب محرز ولابورت مع بقية لاعبي الفريق خلال فترة الحجر الصحي

تأكدت إصابة لاعبي فريق مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، وإمريكي لابورت بفيروس كورونا.

وقال الفريق إن قائد المنتخب الجزائري محرز، البالغ من العمر 29 عاما، وزميله الفرنسي، لابروت، البالغ من العمر 24 عاما، لن يتدربا مع بقية لاعبي الفريق، وسيخضعان للحجر الصحي وفق توجيهات الحكومة وقواعد الدوري الانجليزي.

وحسب بيان الفريق، فإن اللاعبين لم تظهر عليهما أي أعراض للفيروس.

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وسيواجه أشبال المدرب بيب غوارديولا فريق ولفرهامبتون في أول مباراة من منافسة الدوري الانجليزي التي ستبدأ يوم 21 سبتمبر أيلول الجاري.

ويوجد اللاعبان حاليا في بريطانيا. وبعد 10 أيام من الحجر الصحي، يرجح أن يكون محرز ولابورت جاهزين لأول مباراة مع فريقهما، أمام ولفرهامبتون.

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