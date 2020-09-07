شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المقاصة يتقدم على الاتحاد بالشوط الأول 1 / 0 بـ"خطأ الميدانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين مصر للمقاصة والاتحاد السكندرى بتقدم الفريق الفيومى بهدف دون رد، سجله عمرو مرعى مهاجم الفريق باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدورى الممتاز.

بدأ الاتحاد السكندرى في المباراة بتشكيل مكون من:"محمود الزنفلى في حراسة المرمى، مروان النجار ومحمود رزق وعمر الميدانى وسيد سالم في خط الدفاع، نور السيد ومروان عطية وكريم الديب وعبد الغنى محمد وأحمد راشد في خط الوسط، رزاق سيسيه في خط الهجوم".

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بينما بدأ المقاصة اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: "محمود حمدي في حراسة المرمى، عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن في خط الدفاع، خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم في خط الوسط، شميلس بيكلي وعمرو مرعي في خط الهجوم".

تبادل الفريقان الهجمات خلال الشوط الأول ولكن نجح المقاصة في خطف هدفه الأول من خطأ مشترك لعمر الميدانى مدافع زعيم الثغر مع حارس مرمى الفريق محمود الزنفلى حيث مرر الميداني الكرة برأسه للحارس لحظه خروجه من مرماه فمرت الكرة من فوق الحارس، أستغل عمرو مرعي الخطأ ثم سدد الكرة في المرمى الخالي بسهولة.

وفى الدقيقة 35 مرر مروان النجار تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها أحمد راشد برأسية قوية من الوضع طائراً ولكن ارتدت الكرة من القائم الأيسر ثم شتتها دفاع المقاصة لينجح الفريق الفيومى فى الحفاظ على تقدمه خلال هذا الشوط.