شكرا لقرائتكم خبر عن "زيزو" يعود لتشكيل الزمالك أمام سموحة بعد استبعاده من لقاء الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أحمد زيزو، جناح الزمالك، إلى التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض فى المواجهة المقبلة أمام سموحة، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب فى الإسكندرية، بعدما تغيب عن لقاء طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما.

ومن المنتظر أن يحدد جهاز الزمالك المركز الذى سيشارك به زيزو خلال التدريبات التى ستسبق لقاء سموحة، حيث يفاضل جهاز الفريق الأبيض بين مركزين لإشراك زيزو بهما فى لقاء سموحة وهما مركز الجناح الأيسر حال تأكد ابتعاد المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، عن اللقاء المقبل بسبب الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة، أو فى مركز الارتكاز المساند بجوار طارق حامد وذلك لتعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى عن الفريق فى اللقاء المقبل مع سموحة نظرا لإيقافه بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء الطلائع.

ومن المقرر أن يتم تحديد موقف بن شرقى عقب إجراء الأشعة التى سيخضع لها اليوم، الإثنين، لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به فى العضلة الضامة والتى اشتكى منها خلال إجرائه عمليات الإحماء قبيل لقاء طلائع الجيش، ويعد بن شرقى من عناصر الزمالك الأساسية هذا الموسم، حيث نجح فى صناعة 6 أهداف للأبيض فى الدورى الممتاز هذا الموسم بعدما شارك مع الأبيض فى 18 مباراة بالدورى أحرز خلالهم هدفين وصنع 6 أهداف، و9 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفًا، ومباراتين فى السوبر المصرى صنع خلالهم هدفًا، ومباراة فى السوبر الإفريقى سجل خلالهم هدفين ومباراة فى كأس مصر فى النسخة الجارية وسجل خلالها هدفين و3 مباريات فى النسخة الماضية من كأس مصر شهدت تسجيله هدفين.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.