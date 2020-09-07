وزير الشباب والدكتور على جمعة فى لقاء مفتوح مع الشباب غداً

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير مع مجموعة من الشباب والفتيات عبر لقاء حوارى مفتوح يعقد أون لاين عبر تطبيق Zoom وبمشاركة الدكتور محمد رفاعى رئيس مؤسسة أجيال مصر.

يأتى اللقاء ضمن مشروع "قيم وحياة" الذى تنفذه الوزارة، ويناقش دور المبادرات الشبابية فى تدعيم القيم المجتمعية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية من خلال اطلاق دورهم فى تنمية المجتمعات المحلية، ونشر القيم الإيجابية والتصدى للشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة.

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وتبث وزارة الشباب والرياضة فعاليات اللقاء غدا الثلاثاء فى الثامنة مساءً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا صفحة مشروع قيم وحياة على الفيس بوك.

وتكثف الوزارة من تنفيذ اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتنفيذ سلسلة من اللقاءات النقاشية بهدف تعظيم دور القيم المجتمعية وتعزيز الولاء والانتماء بين أوساط النشء والشباب.