الزمالك يستعيد حازم إمام فى مواجهة سموحة

يستعيد فريق الزمالك جهود حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، فى مواجهة سموحة المقبلة، المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد برج العرب، بالإسكندرية، بعدما تغيب عن صفوف الأبيض فى المباريات الماضية.

نفى الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تجدد إصابة مدافعه باهر المحمدى كابتن الفريق، وقال عبد العزيز إن باهر المحمدى تعرض لإجهاد كبير بعد خوضه مباراة كاملة أمام المقاصة بعد غياب طويل استمر 5 أشهر، فى ظل عدم وصوله للجاهزية الكاملة، لذلك فضلنا حصوله على بعض الراحة واستبعاده من مواجهة نادى مصر اليوم .

فتح مسئولو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، ملف إقامة الدورى الجديد بنظام المجموعتين مجددا، فى ظل غموض موعد انتهاء الدورى الحالى ورغبتهم فى انهاء الموسم المقبل فى يونيو 2021 ، وهو ما جعل مسئولو اللجنة الخماسية يفكرون من جديد فى هذا الأمر خاصة وأن عدد كبير من الأندية على رأسها الأهلى طلب تطبيق دورى المجموعتين قبل استئناف الدورى الحالى الذى توقف قرابة الـ5 شهور بسبب جائحة كورونا.

أسوان يحتج على التحكيم فى بيان رسمى ويطالب بحكام دوليين لمبارياته المقبلة

أصدر مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، بياناً رسمياً بعد اجتماعه مع لجنة الكرة بالنادى، لمناقشة الظلم التحكيمى الذى تعرض له الفريق خلال المباريات الماضية، وآخرها لقاء سموحة الذى انتهى بالتعادل الإيجابى 3/3 فى مباراة الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء وحالتى طرد على نادى أسوان فى الربع ساعة الأخير من عمر اللقاء، ما أدى إلى تغير نتيجة المباراة من التقدم بثلاثة أهداف لهدفين لصالح أبناء الجنوب إلى التعادل.