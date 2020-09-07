شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة الغندور "وش السعد " على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره حرس الحدود بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى، وقد أسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى أحمد الغندور، حكما للساحة ويعاونه هانى عبد الفتاح، وشريف عبد الله مساعدان، وأحمد صالح حكم رابع، وحسام عزب فيديو، ومحمود وفا مساعد فيديو.

تأتى مباراة اليوم لتكون اللقاء التاسع الذى يديره الغندور للفريق الأحمر، وتٌعد صافرة الغندور "وش السعد" على الأهلاوية، حيث سبق وأدار 8 مباريات لـالأهلى، حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى واحدة.

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فاز الأهلى على منافسيه مع صافرة الغندور، أمام كل من حرس الحدود 4/0، وطنطا 1/0، والداخلية 2/1، والمصرى 2/0 والجيش 2/0، ودجلة 2/1، بينما تعادل فى لقاء الجيش موسم 2016، وفاز على سموحة 1/0.

آخر مباراة أدارها أحمد الغندور للأهلى كانت أمام سموحة بالجولة الأولى من بطولة الدورى، والتى أقيمت سبتمبر الماضى، وانتهت بفوز الأهلى بهدف أحرزه رمضان صبحى.

ويتربّع الأهلى على قمة الدورى برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادى عشر بـ26 نقطة، وحقق المارد الأحمر ثلاثة انتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصرى ووادى دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ21، فيما تعادل الحرس فى آخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدوري ، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهي هدف لهدف أمام ، نادي مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندري فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الاسماعيلى وكان آخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.