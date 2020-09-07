شكرا لقرائتكم خبر عن اللائحة تمنع اتحاد الكرة من إقامة عمومية جديدة قبل انتهاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” نص اللائحة الذى تستند عليه اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية المصرية، فى عدم جواز الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية أو غير عادية قبل انتهاء الموسم الكروى الحالى، بعد اقتراح "فيرون" مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بالدعوة لجمعية عمومية لاعتماد اللائحة الجديدة أواخر سبتمبر الجارى.

وتنص اللائحة على أن الأندية التى تشارك فى دورى القسم الأول وكذلك القسم الثانى لكرة القدم تعتبر أعضاء بصفة تلقائية، وتمنح العضوية أيضا للأندية التى تحصل على 50 نقطة فأكثر عن طريق المشاركة فى الأنشطة الرئيسية للاتحاد المصرى لكرة القدم ويتم التطبيق وفقا للمعايير المنصوص عليها وتمنح النقاط للأندية كل عام عن طريق المدير التنفيذى بعد نهاية كل موسم رياضى وقبل إرسال الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية للاتحاد.