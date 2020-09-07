شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الإجراءات الاحترازية ببطولة الكاراتيه بالمركز الأولمبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، بطولة المدارس الخاصة بالثانوية العامة بالمركز الأولمبى بالمعادى، وشهدت تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الطبية الخاصة بالدليل الإرشادى وفقا لكود الاتحادات الرياضية، والتزم الجميع بارتداء الماسك الواقى، بالإضافة إلى الالتزام بالتباعد الأمن فى المسافات بين الأفراد.

وقرر اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، إقامة منافسات بطولة شمال أفريقيا وان زون، التى تقام بمصر فى فبراير المقبل، بعد موافقة الاتحاد الأفريقى للكاراتيه على طلب الاتحاد، بنادى الاتحاد السكندرى بمحافظة الإسكندرية.

وقام محمد الدهراوى ومعه عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بزيارة تفقدية للهيئات الرياضة بالإسكندرية، منها النادى الأولمبى، ومركز شباب سموحة، وكذلك نادى الاتحاد السكندرى.

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كان الاتحاد المصري للكاراتيه تلقى موافقة وزارة الشباب والرياضة على استضافة البطولة مع الاستعداد لها بالشكل الذى يليق باسم مصر و البطولات التى تنظمها فى مختف الألعاب .

وكان مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، خاطبوا نظراءهم بوزارة الشباب والرياضة، لموافقة الوزارة على إقامة البطولة الأفريقية للكبار والناشئين والشباب، والتى تستضيفها مصر بسفح الأهرامات، دعما للسياحة، وتشجيعا لها، وللمعالم السياحية بمصر، والتى تقام أغسطس من العام المقبل، حيث إن موافقة الوزارة خطوة أولى قبل مخاطبة باقى الجهات المختصة للبدء فى إجراءات باقى الموافقات من الوزارات المختصة.