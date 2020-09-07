شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد وراء تراجع عبد الظاهر السقا عن الاستقالة من المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى، كواليس استقالته من منصبه وعودته مرة أخرى، وقال عبد الظاهر السقا فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "عكس ما يتخيل الناس أنا كنت ضد رحيل طارق العشرى عن تدريب المصرى البورسعيدى، رغم خلافى معه، ولكنها رغبة النادى، وقررت الاستقالة من منصبى عندما شعرت أننى سأكون عائقا أمام نجاح المكان الذى أعمل فيه، وهذا هو التصرف الذى يجب أن يفعله أى شخص يحترم نفسه".

وأضاف عبد الظاهر السقا، "مجلس المصرى تمسك بى وكلمنى محافظ بورسعيد هاتفياً لهذا قررت التراجع عن الاستقالة، وكان هناك تفكير فى المصرى بالاستعانة بمدرب أجنبى ولكننا رفضنا خوفاً من صعوبة الفترة الحالية وحاجة الفريق لمدرب يتفهم الوضع دون وقت حتى يستطيع إنقاذ المصرى من مراكز قاع الدورى ".

وتابع المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، "أعرف على ماهر منذ فترة طويلة وتجمعنى به علاقة طيبة للغاية منذ زمن طويل، وأشعر أنه يضع خططا جيدة لتطوير المصرى ويعالج أخطاء اللاعبين ويعقد محاضرات فردية وجماعية واللاعبين عازمين على تحسين مسار الفريق ويرفضون النزول اجازة منذ شهر سوى بعد تعديل وضع الفريق".

وأكمل عبد الظاهر السقا، "أهدرنا فرص سهلة فى مباراة المقاولون وكنا قريبين من الفوز وأشعر أن توفيق الله سوف يأتى لان الكرة علمتنى أن أفعل مافى وسعى وأجتهد وأعمل اللى عليا وانتظر التوفيق حتى لو تأخر لذا لست قلقاً على وضع المصرى ولن نرمى الفوطة وسنظل نعمل ونجتهد".

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ويعقد على ماهر المدير الفنى الجديد للمصرى البورسعيدى جلسة خاصة مع عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق للاطلاع على كل الملفات داخل صفوف الفريق والاطمئنان منه على حالة اللاعبين صحيا، خاصة الذين مازالوا يعانون من وباء كورونا وابتعدوا عن المشاركة فى المباريات التى خاضها المصرى بالدورى.

كان وباء كورونا ضرب أكثر من 20 لاعبا بالمصرى البورسعيدى خلال الفترة الماضية وأدى لتأجيل العديد من المباريات بالدورى على رأسها الإسماعيلى والاتحاد السكندرى وحرس الحدود، إلا أن باقى المباريات جاءت نتائجها عكسية، حيث خسر الفريق أمام المقاصة بهدفين نظيفين وتعادل مع نادى مصر سلبيا وخسر أمام الأهلى بهدفين نظيفين وهو ما أدى لرحيل طارق العشرى المدير الفنى السابق للفريق.

واصطحب على ماهر جهازه المعاون بالكامل بالمصرى فى ظل رغبته القوية على عمل شىء ناجح لجماهير المصرى مؤكدا أنه يدرك جيدا صعوبة الموقف نظرا لإحتلال الفريق المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 21 نقطة وان كان مازال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود وفى حالة تحقيق نتائج إيجابية بهم سيصعد أكثر من مركز فى جدول المسابقة.

وكان مجلس إدارة المصرى البورسعيدى قد نجح فى التعاقد بشكل رسمى مع على ماهر المدير الفنى السابق لإنبى لتولى القيادة الفنية للفريق الساحلى خلفًا لطارق العشرى الذى أنهى مجلس الإدارة التعاقد معه بالتراضى.