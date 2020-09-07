شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يظهر كهربا مع الأهلى أمام الإسماعيلى بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى لمحمود كهربا، لاعب النادى الأهلى، مباراة واحدة هى مواجهة حرس الحدود الليلة فى الأسبوع الـ25 بالدورى، وتنتهى عقوبة الإيقاف التى كان اتحاد الكرة قد وقعها عليه بعد أحداث مباراة السوبر الشهيرة بالإمارات، حيث تم إيقافه 10 مباريات، وتدور العديد من التساؤلات حول مصير كهربا فى الفترة المقبلة.

س : هل يحق لكهربا المشاركة أمام الإسماعيلى؟

ج: بالطبع يحق له المشاركة مع فريقه الأحمر أمام الإسماعيلى فى الأسبوع الـ26 بالدورى العام بعد انتهاء إيقافه على خلفية أحداث مباراة السوبر.

س: هل اللاعب جاهز للمشاركة فى المباريات؟

ج: اللاعب يتدرب منذ فترة بانتظام، سواء مع زملائه فى التدريبات الجماعية أو بشكل منفرد فى الجيم، ما يعنى جاهزيته البدنية أما الناحية الفنية فهو قرار رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى.

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س: هل تؤثر الأزمات الأخيرة لكهربا على قرار مشاركته؟

ج: مسئولو النادى الأهلى أغلقوا صفحة أزمة كهربا الأخيرة مع محمد الشناوى حارس الفريق، بعد اعتذار كهربا والتزامه بالعقوبة الموقعة عليه وقدرها مليون جنيه.

س: وماذا عن فيديو الساحل ومشاجرة اللاعب مع الجماهير؟

ج: نفى مسئولو الأهلى ما تردد عن التحقيق مع اللاعب بسببه، خاصة بعدما ثبت أن الفيديو قديم وتم تصويره منذ شهرين.

س: وما هو الاتجاه الأقرب بشأن مشاركة كهربا أمام الإسماعيلى؟

ج: تتجه النية لدى جهاز الأهلى لعدم إشراك كهربا أمام الإسماعيلى، فى ظل ابتعاده عن المباريات منذ فترة بجانب أزماته الأخيرة، ما يبعده عن التركيز.