شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أجنبى ينافس ثنائى مصرى على خلافة تشاتشيتش فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت أيام الكرواتى تشاتشيتش، المدير الفنى لبيراميدز، داخل جدران ناديه معدودة فى ظل وجود إجماع داخل إدارة النادى أنه لا يصلح لقيادة سفينة بيراميدز، خاصة بعد اقتراب ضياع المركز الثانى ونجاح النادى فى التعاقد مع العديد من النجوم وعلى رأسهم رمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف إكرامي، كما هناك العديد من الأسماء الثقيلة التى ما زالت فى دائرة المفاوضات مع النادى الأمر الذى يحتاج مدرب صاحب خبرات واسم كبير لقيادتهم.

لمعرفة تفاصيل تأجيل إقالة تشاتشيتش من هنا

وتعرض بيراميدز للخسارة الثانية على التوالى، الأولى من الزمالك بنتيجة 2 / 0، والثانية أمام الجونة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، وانتهت بفوز الفريق الساحلى بنتيجة 2 / 1، ليبتعد الفريق السماوى نسبيًا عن المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز هدف بيراميدز جون إنطوي فى الدقيقة 44 ، فيما سجل هدفي الجونة والتر بواليا فى الدقيقة 46 و 63 من زمن اللقاء.

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وبهذه النتيجة، يقفز الجونة إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 7 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً، فيما استمر بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.