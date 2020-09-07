شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلى والاتحاد السكندرى للتتويج بدورى كرة السلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى لكرة السلة 1/1 فى منافسات الدور النهائى من بطولة دورى السوبر، التى تقام بنظام best of 5 بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، حيث فاز الاتحاد فى المباراة الأولى، وتغلب الأهلى فى المباراة الثانية، وبذلك يتبقى 3 مباريات تحسم الفريق الفائز باللقب هذا الموسم.

وفاز سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى بنتيجة 101/94 فى المباراة الأولى، بينما فاز الأهلى فى المباراة الثانية 76/65 .

تقام المباريات بنظام best of 5 بأن يلتقى الفريقان فى 5 مواجهات، ومن يفوز بأكثر عدد من المباريات يكون هو الفائز بالبطولة، وهو النظام الذى تم تطبيقه من الموسم الماضى فى جميع الأدوار النهائية لكافة المنافسات .

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ويحتاج كل من الأهلى والاتحاد للفوز فى مباراتين من الثلاث مواجهات المتبقية حتى يتم حسم الفائز بلقب دورى السوبر، ومن المقرر أن يلتقى الفريقان أيام الثلاثاء والخميس والسبت المقبل، وحال فوز الأهلى على الاتحاد السكندرى فى مباراة الغد، يحتاج إلى الفوز فى المباراة التالية المقرر لها الخميس، حتى يتوج باللقب، ونفس الحال بالنسبة للاتحاد السكندرى، وحالة فوز الاهلى فى مباراة الثلاثاء، و فوز الاتحاد السكندرى فى مباراة الخميس يتم اللجوء الى مباراة السبت لحسم البطل.



سلةالاهلى و الاتحاد