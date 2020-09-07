شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطيح بابن على ماهر من قطاع الناشئين بعد نجلى عمارة وحنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطاح مسئولو النادى الأهلى بعمر على ماهر نجل على ماهر نجم الأهلى والكرة المصرية السابق من قطاع الناشئين بالنادى، وذلك بعد أيام من توجيه الشكر لنجلى محمد عمارة وهشام حنفي، وأبلغ إدارى الفريق عمر على ماهر بالقرار بعد انتهاء آخر تدريبات الفريق، فى الوقت الذى تلقى اللاعب أكثر من عرض خلال الساعات الماضية إلا أنه لم يحدد وجهته حتى هذه اللحظة.

وشارك على ماهر مع المنتخب الأول فى كأس الأمم الأفريقية 1996 قبل أن ينضم إلى النادى الأهلى وسرعان ما أصبح على ماهر أفضل هداف فى مصر، متصدراً هدافى بطولة الدورى العام قبل أن يأتى الحارس الأفريقى مامادو سيدى ويتسبب فى اصابته إصابة بالغة.

وأعلن على ماهر اعتزاله مبكراً بسبب تلك الاصابة واتجه لمجال التدريب وتولى تدريب فرق الأشبال بالنادى الأهلى حتى تم اختياره مدرب بالفريق الأول.

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وبحثاً عن الذات وتحقيق مزيد من الإنجازات فى مجال التدريب رحل على ماهر عن النادى الأهلى ساعياً إلى منصب الرجل الأول ليتألق مع فريق " الأسيوطى " بيراميدز ويحتفظ له بمكانة مميزة فى الدورى فى موسمه الأول، قبل أن يرحل لتدريب سموحة ومن بعدها إنبي، وأخيراً النادى المصرى.

وفى وقت سابق، أعرب محمد عمارة عن غضبه الشديد من "تصفية الحسابات"، على حد وصفه، على حساب نجله، قائلا، "مش هسكت، ابن خالد بيبو فى قطاع الناشئين 2005، وبعد توليه مسئولية قطاع الناشئين، قام بإقالة المدرب الذى لم يكن يمنح نجله الفرصة للمشاركة، قام بإقالة مدرب من منصب استمر فيه لـ 9 سنوات بالأهلى من أجل نجله".

وقال محمد عمارة فى وقت سابق، إنه لا يمانع انضمام نجله لنادى الزمالك وبيراميدز خلال الأيام المقبلة إذا كان لديه رغبة فى ذلك، خاصة بعد استغناء قطاع الناشئين بالنادى الأهلى عن اللاعب الصاعد خلال الساعات الماضية.

وأضاف هشام حنفى، لا أعلم سبب رحيل نجلى خاصة أن هذا التوقيت ليس وقت رحيل لاعبين، مشددا على أن رحيله عن الاهلى لأسباب غير فنية.