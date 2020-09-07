محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، إلى مقر النادي الكتالوني، استعداداً لانضمامه إلى التدريبات لأول مرة.
وكان ميسي تغيّب عن تدريبات الأسبوع الماضي للبارسا، بسبب رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني.
إلا أن البرغوث الأرجنتيني حسم أمره بالبقاء في الفريق الكاتالوني حتى انتهاء عقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.
والتقطت عدسات كاميرات الصحافة الإسبانية، وصول ميسي إلى المدينة الرياضية الخاصة بنادي برشلونة بسيارته، حتى ينضم إلى التدريبات.
ويعد هذا أول تدريب لميسي تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدرب الجديد للنادي الكتالوني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن قرر البقاء.. ميسي يصل مقر برشلونة استعداداً للإنضمام للتدريبات (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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