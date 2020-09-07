مصدر ببيراميدز لمصراوي: أنهينا صفقة رمضان بمبلغ أقل من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:



أكد مصدر مسؤول في نادي بيراميدز، أنه تم إنهاء صفقة شراء رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي بمبلغ مالي أقل من الذي عرضه الأهلي بـ50 ألف إسترليني.

ومن المقرر أن يعلن بيراميدز عن صفقة رمضان صبحي في الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين من خلال مؤتمر صحفي بملعب استاد 30 يونيو.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "رمضان صبحي من البداية وقع على عقد لمدة 5 مواسم وليس 3 مواسم، ما أثير عن زيادة مدة التعاقد فير صحيح.

وأكمل "بيراميدز نجح في انهاء الصفقة بمبلغ مالي أقل من الذي عرضه الأهلي على هدرسفيلد بـ50 ألف إسترليني".

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ووفقا للبيان الرسمي للنادي الأهلي بشأن موقف رمضان صبحي، فإن مسؤولي القلعة الحمراء توصلوا لاتفاق مع هدرسفيلد بشأن شراء رمضان صبحي مقابل 3.25 مليون استرليني.

ولم يكشف نادي هدرسفيلد الإنجليزي أي تفاصيل تخص صفقة بيع رمضان صبحي لنادي بيراميدز بعد.

وأضاف المصدر "ممدوح عيد المدير التنفيذي بالنادي بذل مجهود كبير أثناء تواجده في إنجلترا من أجل انهاء الصفقة، وبعد عودته لمصر تواصل مع مسؤولي هدرسفيلد وأنهى بعض التفاصيل النهائية".

واستمر "تم تحويل المقابل المادي للصفقة لهدرسفيلد منذ 3 أيام".

واختتم تصريحاته قائلا "ما يثار حول قيمة الراتب السنوي لرمضان صبحي غير صحيح".