الاتحاد السكندري 0 - 1 المقاصة.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري، ومصر المقاصة، ضمن الجولة الـ25 لمسابقة الدوري، والمقررة على ستاد الإسكندرية.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، فيما يحتل المقاصة المركز العاشر برصيد 27 نقطة.
تشكيل الاتحاد: محمود الزنفلي - سيد سالم - عمر الميداني - محمود رزق - مروان النجار - نور السيد - مروان عطية -كريم الديب - عبد الرزاق سيسية - أحمد راشد - عبد الغني محمد
تشكيل المقاصة: محمود حمدي - عصام صبحي - أحمد مودي - محمد دبش - أحمد محسن - خالد أوتشو - صلاح ريكو - باولن فوافي - محمد إبراهيم - شميلس بيكلي وعمرو مرعي.
تقدم المقاصة في الدقيقة 30 عن طريق عمرو مرعي بعد خطأ مشترك بين عمر الميداني، ومحمود الزنفلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفيومي بهدف.
ونجح خالد قمر في تسجيل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 59 من اللقاء بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها بالقدم بشكل رائع داخل الشباك من الزاوية الضيقة.
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