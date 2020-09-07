استبعاد جرينوود وفودين من المنتخب الإنجليزي بسبب فضيحة أخلاقية

محمد اسماعيل - القاهرة - استُبعد ماسون جرينوود مهاجم فريق مانشستر يونايتد، وزميله فيل فودين لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي، من معسكر المنتخب الإنجليزي، بسبب فضيحة أخلاقية، خلال تواجدهما بفندق إقامة المنتخب في أيسلندا.

وتبعًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لن يسافر الثنائي بصحبة بعثة المنتخب الإنجليزي إلى الأراضي الدنماركية، بعدما ثبت تورطهما في اصطحاب فتاتين بغرفتهما في فندق الإقامة، عقب المواجهة التي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي على نظيره الأيسلندي بهدف نظيف، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وخاض الثنائي مواجهتهما الدولية الأولى بقميص المنتخب الإنجليزي، لكنهما حُرما من مواصلة المشوار، كما تورطا في خرق البروتوكول الصحي، المتعلق بالوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستعرض وسائل إعلام أيسلندية بعض المقاطع المصورة التي تُظهر خرق اللاعبين قواعد العزل الصحي، حيث التُقطت عبر هاتف إحدى فتاتين صاحبتا جرينوود وفودين في غرفتهما، وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيقًا عاجلًا حول الواقعة.

ولعب فودين البالغ من العمر 20 عامًا أساسيًا في تشكيل المدير الفني جاريث ساوثجيت بمواجهته أمام المنتخب الأيسلندي، بينما شارك جرينوود البالغ من العمر 18 عامًا بديلًا في الدقيقة الثامنة والسبعين.