نادر شوقي: الجونة نادي استثماري بمعنى الكلمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد نادر شوقي، مدير الشركة المسؤولة عن كرة القدم في نادي الجونة، أنهم نادي استثماري "بمعنى الكلمة"، مشيراً في الوقت ذاته الى أن محمد محمود لاعب وسط الأهلي "سليم" ويتمنى أن يتواجد مع الفريق في أقرب وقت.

وحقق الجونة مؤخراً الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال نادر شوقي في تصريحات عبر برنامج "BE ONTIME" بقناة "أون تايم سبورتس1" "الجونة يتطور بشكل ملحوظ، المدير الفني يجتهد ويعمل بشكل مميز مع الفريق، التوفيق فقط لم يكن معنا في بعض الفترات".

وشدد "أثق في إمكانيات اللاعبين والجهاز الفني، والنتائج مسألة وقت وليس أكثر".

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وأضاف "نمتلك رباعي محترف يُفيدون الفريق بشكل كبير، بواليا تحديداً بين الحين والأخر يأتي لنا عروض من أجله، نحن نادي استثماري بمعنى الكلمة، ندرس أي عروض لكي نرى مدى الاستفادة منها".

وأكمل "حتى الآن لا يوجد أي تواصل مع الأهلي بشكل موقف أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان، طبيعي أن عودتهما للأهلي بعد نهاية الإعارة، نتمنى استمرارهما بكل تأكيد".

وعن حسام غالي قال نادر شوقي "هو من أبناء الأهلي، وطبيعي كونه يعمل خارج النادي فهو يكتسب مزيد من الخبرات، لو طلبه الأهلي للعمل بين صفوفه لن نمانع ولن تكون هناك أي أزمة لكن لن نستبق الأحداث".

واختتم حديثه قائلا "محمد محمود سليم، لقد تواجد في ألمانيا خلال فترة سابقة لبضع أيام للتأكد من سلامته بعدما شعر بآلام، أتمنى أن يتخلص من سوء التوفيق ويعود للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، الجميع يحبه وهو لاعب مميز للغاية".