المقاصة يتقدم بهدف أمام الاتحاد السكندري في الشوط الأول

تقدم فريق مصر للمقاصة بهدف أمام الاتحاد الكسندري، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل عمرو مرعي هدف المقاصة في الدقيقة 29،

بعدما أخطأ الثنائي عمرو الميداني ومحمود الزنفلي لاعبا الاتحاد السكندري.

شهد الشوط الأول فرصًا ضائعة من الفريقين، حيث طغى الطابع الهجومي على الأداء.

وشن فريق الاتحاد السكندري، بعض الهجمات

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على مرمى محمود حمدي، حارس مصر للمقاصة، ولكن دفاعات الفريق الفيومي كانت بالمرصاد.

على الجانب الآخر استغل فريق المقاصة خطأ الاتحاد الاتحاد السكندري الوحيد في الشوط الأول.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35، فيما يقبع الفريق الفيومي في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.