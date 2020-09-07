يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر | كورة لايف

يخوض فريق الأهلي مباراة هامة مع حرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء اليوم ،الأثنين، بإستاد المكس ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بهدف الفوز لمواصلة رحلة حسم لقب الدوري رسمياً بعدما بات الدرع قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة حيث يتبقي 11 نقطة فقط على حسم اللقب رسمياً لصالح الشياطين الحُمر لذا يدخل الفريق المباراة بدافع حصد النقاط الثلاثة رغم ضغط المباريات وكذلك لعنة الغيابات التى يعاني منها الفريق منذ فترة طويلة.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الاهلي وحرس الحدود اليوم من أرض الملعب مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويتربّع الاهلي على قمة الدوري برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادي عشر بـ26 نقطة ، وحقق المارد الأحمر ثلاثة إنتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصري ووادي دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف في

الجولة الـ21 ، فيما تعادل الحرس في أخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدوري ، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهي هدف لهدف أمام ، نادي مصر ومصر المقاصة والإتحاد السكندري فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الاسماعيلي وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.

في الأهلي ، تبدو الأوراق الرابحة في الفريق معروفة وليس هناك ما يُخبئه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذى يعتمد على نفس اللاعبين يأتي في مقدمتهم ، السنغالي آليو بادجي ووليد سليمان ومروان محسن وأحمد الشيخ وحمدي فتحي كما يعود على معلول لقائمة الاهلي بعد غيابه عن مباراة دجلة الأخيرة للايقاف.

Advertisements

وحرص فايلر على التحدث مع لاعبيه بشأن أهمية التركيز حتى صافرة النهاية وعدم ترك مساحات واسعة للمنافس لان هذا الأمر يُكلّف الفريق كثيراً وكاد يتسبب في خسارة

نقاط الفترة الأخيرة ، وشدد المدير الفني للاعبي الاهلي على ضرورة اللعب الجماعي ومن لمسة واحدة من أجل إرباك الخصم والتسجيل في شباكه.

في المقابل ، يعلم محمد حليم المدير الفني للحرس انه مهمته في لقاء الليلة صعبة للغاية بسبب قوة المنافس وكثرة أوراقه الرابحة ، مُشدداً على انه سيلعب في حدود إمكانياته الفنية من أجل تحقيق اكبر المكاسب امام الاهلي بخطف نقطة على اقل تقدير او تحقيق المفاجأة وإسقاد المارد الاحمر الذي لم يخسر هذا الموسم سوى مرة واحدة من الزمالك.

واكد حليم انه درس الاهلي جيداً وتحدث مع لاعبيه عن دورهم في مباراة الليلة وشرح لهم مواطن القوة والضعف في الاهلي بهدف إستغلالها وتحقيق نتيجة جيدة خاصة وان الحرس لم يخسر منذ فترة طويلة وتحديداً امام دجلة يوم 14 أغسطس الماضي.

ويعول الحرس على اكثر من لاعب مُميّز في مباراة الليلة أمثال ،مصطفى جمال واحمد شرويدة وعمرو الحلواني وأحمد فتحي فيليكس وإبراهيما كونيه ومحمد عبداللطيف جريندو.

لمشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )