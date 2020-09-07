الفتيات تُبعد فودين وجرينود عن معسكر إنجلترا

كشفت تقارير صحفية، أنه تم استبعاد الثنائي فيل فودين وميسون جرينود من معسكر منتخب إنجلترا، بعد جلبهما لفتيات لفندق إقامة المنتخب في أيسلندا.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن فيل فودين تم استبعادهم من معسكرمنتخب إنجلترا بعد جلبهم لفتيات، خلال معسكر الفريق قبل مواجهة الدنمارك.
وبحسب الصحيفة فإن الثنائي خرقا قواعد الحجر الصحي، أثناء معسكر منتخب إنجلترا، وهو ما رفضته
وخالف اللاعبان أيضا قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخاصة بسلوك اللاعبين خلال وجودهم رفقة المنتخب الوطني.
وشارك الثنائي في فوز منتخب إنجلترا أمام اَيسلندا في أولى جولات دوري الأمم الأوروبية.
وتتصدر بلجيكا ترتيب المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري أمم أوروبا بفارق هدف عن إنجلترا.
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