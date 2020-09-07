اخبار الرياضه

الفتيات تُبعد فودين وجرينود عن معسكر إنجلترا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت تقارير صحفية، أنه تم استبعاد الثنائي فيل فودين وميسون جرينود من معسكر منتخب إنجلترا، بعد جلبهما لفتيات لفندق إقامة المنتخب في أيسلندا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن فيل فودين تم استبعادهم من معسكر

منتخب إنجلترا بعد جلبهم لفتيات، خلال معسكر الفريق قبل مواجهة الدنمارك.

وبحسب الصحيفة فإن الثنائي خرقا قواعد الحجر الصحي، أثناء معسكر منتخب إنجلترا، وهو ما رفضته

Advertisements
السلطات الأيسلندية.

وخالف اللاعبان أيضا قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخاصة بسلوك اللاعبين خلال وجودهم رفقة المنتخب الوطني.

وشارك الثنائي في فوز منتخب إنجلترا أمام اَيسلندا في أولى جولات دوري الأمم الأوروبية.

وتتصدر بلجيكا ترتيب المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري أمم أوروبا بفارق هدف عن إنجلترا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفتيات تُبعد فودين وجرينود عن معسكر إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا