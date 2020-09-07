جريزمان يحسم موقفه النهائي من الرحيل عن برشلونة

حسم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب فريق برشلونة الإسباني، موقفه النهائي من الرحيل عن النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت عدة تقارير صحفية إسبانية، أن أنطوان جريزمان، لا ينوي الرحيل عن برشلونة، ويريد أن يحجز لنفسه مكاناً في تشكيلة رونالد كومان المدير الفني الجديد.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن

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جريزمان رفض جميع العروض ويرغب في الاستمرار مع برشلونة لإثبات نفسه، وتعويض ما حدث الموسم الماضي.

وأكدت الصحيفة أن جريزمان، تجاهل أي عرض مقدم له، وأنه ملتزم بعقده مع برشلونة الممتد حتى 2024، مشيرًا إلى أنه يتطلع للعب في مركزه

الصحيح.

ومن المحتمل أن يقود جريزمان هجوم الفريق فى الموسم المقبل، بعد رحيل لويس سواريز المرتقب عن الفريق خصوصاً بعد المكالمة التي تلقاها من المدرب الهولندي والذي أكد فيها أنه من ضمن خططه للموسم الجديد.

وكان جريزمانقد انضم إلى الفريق الكتالوني فى صيف 2019، فى صفقة قياسية قدرت بـ 120 مليون يورو، وخاض مع الفريق 48 مباراة نجح فى تسجيل 15 هدفاً، وصناعة 4 آخرين.