ماتش الاهلي مباشر - مشاهدة ماتش الاهلي وحرس الحدود بث مباشر

يلتقي النادي الأهلي وحرس الحدود، مساء اليوم الاثنين 7 سبتمبر الحالي، في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

وتنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود، في الثامنة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة والنصف مساءً

بتوقيت تونس، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

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وتُنقل المباراة التي تجمع الأهلي وحرس الحدود على ستاد المكس بالإسكندرية عبر قناة "أون تايم سبورت"، ويتولى التعليق عليها أيمن الكاشف.

ترتيب الفريقين في الجدول

ويدخل الأهلي مباراة اليوم، محتلًا صدارة

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ترتيب الدوري المصري، برصيد 65 نقطة، بعد خوض 24 مباراة حقق خلالها الفوز في 21 مباراة وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة وحيدة أمام الزمالك في المباراة التي انتهت بـ3 أهداف مقابل هدف، فيما يحتل حرس الحدود المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.