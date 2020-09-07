الدوري المصري مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر

يستعد الأهلي لمواجهة جديدة في الدوري المصري الممتاز حيث يواجه حرس الحدود ضمن الجولة الخامسة والعشرين من البطولة مساء الاثنين 7 سبتمبر 2020 على ستاد حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.
بعد خسارة لقاء القمة أمام الزمالك تمكن المارد الأحمر من الفوز بصعوبة على الجونة بهدف نظيف قبلأن ينتصر بسهولة على المصري، ثم تمكن من الفوز في لقاء وادي دجلة بعد جدل بسبب الهدف الذي تم إلغاءه لوادي دجلة.
يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة وبفارق 17 نقطة كاملة عن الغريم المعتادنادي الزمالك.
في الوقت نفسه فإن حرس الحدود يدخل المباراة بعد سلسة من التعادلات آخرها تعادل أمام نادي مصر صاحب المركز قبل الأخير، ويصارع الحدود من أجل البقاء في الدوري، ويخوض المباراة تحت إدارة خالد جلال المدرب السابق للقلعة البيضاء.
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